Tpi.it - Prezzi esagerati, Cina e ritardo sull’elettrico: da dove nasce la disfatta europea dell’auto

Leggi su Tpi.it

: dala crisiOtto giorni dopo le dimissioni del suo amministratore delegato Carlos Tavares, Stellantis ha annunciato che costruirà una fabbrica di batterie per auto elettriche in Spagna, a Saragozza. La gigafactory sarà realizzata in joint venture con i cinesi di Catl, leader mondiali nella produzione di batterie al litio ferro fosfato (Lfp), meno potenti ma più economiche rispetto alle celle agli ioni di litio (che pure ad oggi sono maggiormente diffuse sul mercato). L’investimento sarà di 4 miliardi di euro, con il Governo spagnolo che ha concesso alla multinazionale franco-italo-americana (ma con sede legale ad Amsterdam) quasi 358 milioni di euro in sovvenzioni per la decarbonizzazione.La notizia ha aggravato i timori dei 2mila operai Stellantis di Termoli, che da ormai più di tre anni aspettano che si concretizzi il progetto dell’azienda di insediare una gigafactory nell’areaoggi sorge la fabbrica molisana di motori endotermici.