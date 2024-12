Lanazione.it - Premio Internazionale Artista d'Europa: il Gran Galà d'anteprima a Palazzo Pucci

Firenze, 20 dicembre 2024 - La curiosità. E' la spinta emotiva e professionale che ha ispirato il talento poliedrico di Brunella Baldi dapprima da danzatrice, poi come illustratrice editoriale, ed infine in qualità di raffinata collezionista d'arte: oggi, la Galleria Cartavetra, fondata nel 2015, è lo specchio fedele della sua visione dinamica e multidisciplinare. Situata nel quartiere dell'Oltrarno traPitti e Piazza Santo Spirito, nel cuore dell'architettura cinquecentesca di Via Maggio, si sviluppa su due ampie sale e centotrenta metri quadri di superficie espositiva: uno spazio aperto a residenze, talk e workshop dove pittori, scultori, fotografi e professionisti del digitale possono incontrarsi, dialogare e lavorare direttamente al suo interno. Non è un caso quindi se ild', organizzato ogni anno dal portalePitturiAMO per dare visibilità alle nuove proposte, si svolga proprio nel suo salotto: la manifestazione - in programma dal 15 gennaio al 1 febbraio - presenta le opere più interessanti di centinaia di artisti provenienti da ogni angolo del mondo, selezionandone venti da inserire nei circuiti delle mostre su scala globale.