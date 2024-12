Ilgiorno.it - Ottavia Piana è salva, la ricerca a Bueno Fonteno non si ferma. Rocce, gallerie, risorgive: 100 km da scoprire

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo) – La scoperta dell’Abisso, la cavità carsica dove la speleologa di 32 anniè rimasta intrappolata mentre mappava una zona a 400 metri di profondità, sbalordì: mai si era vista una grotta capace di svilupparsi oltre i 5 chilometri. Era il 2006, una data che rappresenta una sorta di “anno zero“ per chi studia i sotterranei tra acque e. Itori sono andati spediti: in questi anni hanno già svelato un corridoio sottoterra di 35 chilometri che va daa Nueva Vida, i due abissi principali dell’area. Nessuno qui intendersi, neppure dopo l’infortunio della giovane speleologa lombarda. C’è un tesoro da, un reticolo di corsi d’acqua nascosti da svelare. Le ricerche promettono di arrivare a nuovi record: percorsi sotterranei che drenano grosse quantità di acqua verso sorgenti dislocate ai limiti di un’area carsica stimata in 100 chilometri quadrati.