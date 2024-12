Bergamonews.it - Operazione antibracconaggio a Mozzanica: fermato con reti, richiami acustici e armi mai denunciate

. Un’importante e complessaè stata messa a segno da parte della Polizia provinciale di Bergamo, grazie alla segnalazione dei volontari dell’associazione CABS (Committee Against Bird Slaughter), organizzazione che opera in ambito internazionale per il contrasto del bracconaggio agli uccelli selvatici, circa la presenza di attività illecita di uccellagione ain orario notturno, con l’uso dia funzionamento elettromagnetico, mezzi vietati in quanto particolarmente efficaci al fine di attirare l’avifauna selvatica per catturarla.A seguito della segnalazione il comandante Matteo Copia ha attivato una squadra che si è recata sul posto in orario notturno, e insieme ai volontari ha individuato il luogo esatto da cui giungevano i suoni riconducibili aelettromagnetici con tutte le precauzioni del caso, attraverso un lungo avvicinamento a piedi e senza l’uso di dispositivi luminosi per non rivelare la propria presenza.