Quotidiano.net - Open, Maria Elena Boschi: “Finito un incubo. Ora la giustizia cambi”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 dicembre 2024 – Tutti prosciolti dalle accuse dell’inchiesta. Onorevole, è quello che si aspettava sotto l’albero? “Sono contenta che questa assurda vicenda si sia conclusa, per tutti noi. E sono felice per la mia famiglia, che ha subìto anni di sofferenze e preoccupazioni”. Questi anni che tracce lasciano? “Ci lasciamo tutto alle spalle, ma neppure un proscioglimento riporta le lancette indietro”. Il dato del tempo emerge nella vostra vicenda più che in altre. “Per quattro anni siamo stati sulla graticola, senza neppure un rinvio a giudizio. E noi siamo persone fortunate, perché ci possiamo difendere pubblicamente e abbiamo potuto sostenere economicamente la difesa. Pensi a tanti cittadini. Pensi a come possono rovinarsi una vita, una famiglia, un’impresa in questo lungo tempo sospeso”.