Ilrestodelcarlino.it - Nevica in Appennino. Oltre venti i centimetri al Passo delle Radici

Modena, 20 dicembre 2024 –in. Sonodi neve caduti sulla strada provinciale 324 a Frassinoro, nella zona tra San Pellegrino in Alpe ed il. A segnalarlo è la Provincia di Modena, dando conto dell’intervento dei tecnici per pulire le strade innevate. Gli stessi tecnici in serata usciranno per salare le strade maggiormente esposte al rischio ghiaccio. Le strade le territorio modenese sono al momento tutte aperte e percorribili.