Monsummano a picco dopo la nona sconfitta . Il club spera nel mercato per risalire la china

Il girone d’andata dell’Intercomunalesi è concluso in un modo, che nessuno avrebbe previsto ad inizio stagione. Gli amaranto sono penultimi nel girone A di Promozione, con una sola gara vinta, e 8 punti fatti. Anche nell’ultima partita giocata domenica scorsa, è arrivata unaun match disputato a viso aperto, e con la giusta voglia di far bene, che però non è bastata. La Lunigiana Pontremolese ha vinto per 3-1, ed ha condannato i monsummanesi alladi questo campionato. Il commento del DS Daniele Fanucci, sulla gara persa, è stato il seguente: "Anche contro la Lunigiana Pontremolese si è ripetuto quanto è accaduto nelle altre partite. Nonostante una buona prova offerta dai ragazzi, è arrivata un’altra. Speriamo che in questo ultimo incontro del 2024, che andremo a giocare sul campo del Marginone 2000, vada meglio, e che il 2025 sia davvero un anno migliore per la squadra".