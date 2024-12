Lapresse.it - Milano, la ‘cena seduta’ di Progetto Arca dedicata ai senzatetto

Nel cuore di, più precisamente sotto i portici di corso Europa, è stata imbandita una lunga tavolataalle persone senza dimora. I volontari dihanno servito un menù completo, grazie alla presenza della Cucina mobile, composto da antipasto, primo, secondo e l’immancabile panettone, per circa 100 ospiti. Durante la serata c’è stata anche la distribuzione dei regali di Natale: zaini, borracce, berretti di lana e torce frontali, strumenti indispensabili per chi vive in strada. L’evento è stato reso ancora più magico dai canti natalizi del coro di San Giovanni Battista in Trenno.