Mercato Lazio | Inter sulle tracce di Gila Akpa Akpro verso il Monza

Roma 20 dicembre 2024 - Un ex laziale potrebbe incidere e decidere per estensione il futuro di uno che l'aquila scudata la indossa sul petto in questo momento. È un incrocio di destini che portano e riportano sempre allae all'in un infinito ciclo di amori e addii che hanno legato la sponda nerazzurra di Milano, con quella biancoceleste di Roma. Queste strade potrebbero incrociarsi nuovamente e a far scattere l'innesco possono essere i nerazzurri guidati da un altro ex. Simone Inzaghi, allenatoreista, è alla ricerca di un difensore e l'obiettivo nelle ultime ore sembra essersi spostato su Mario, difensore spagnolo che sta poco a poco diventando il leader della retroguardia laziale. L'deve infatti fare fronte alle situazioni fisiche non ottimali di De Vrij e Acerbi, entrambi sempre in discussione di partita in partita per le loro condizioni di salute.