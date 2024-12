Ilrestodelcarlino.it - Medei: "Il terzo set la nota dolente della serata"

A fine gara apre le interviste il palleggiatore 41enne Santiago Orduna: "E’ stato bello ritornare a casa nostra dopo tanto tempo, e soprattutto siamo molto contentivittoria, che è valsa anche la qualificazione al turno successivo di questa competizione europea. Nelset, a pass ormai acquisito, siamo un po’ scesi di livello e i nostri avversari ne hanno approfittato, forzando molto in battuta, con ottimi risultati. Ora – conclude il regista biancorosso – testa alla sfida di domenica prossima con Milano". Prosegue poi l’Mvp (in realtà il simbolico titolo individuale non è stato assegnato)sfida continentale, Eric Loeppky: "Volevamo questa vittoria e questa qualificazione. Contentomia prova, di quel filotto di battute che ci ha consentito di mettere al sicuro la vittoria nel quarto parziale.