Maltempo in Sicilia un grosso albero crolla sulla statale | traffico in tilt

Allarmein Italia, con tante regioni colpite da vento e piogge incessanti nelle ultime ore. Tra queste la, in particolare lungo la zona tirrenica del Messinese. Come prevsto dal bollettino emanato dalla protezione civile il forte vento di maestrale sta imperversando. Lungo la113, come segnalato dalla testata Messina Today, unè stato abbattuto dalla burrasca all’altezza della pineta di Calamona. Leggi anche: Google Maps: ecco come attivare l’avviso sugli autoveloxIl crollo dell’arbusto, già segnalato a polizia municipale e vigili del fuoco, non ha colpito auto in transito ma rende difficoltoso il transito dei veicoli perché i rami occupano la corsia in direzione sud della strada interessata. “Chiedo ai responsabili dell’ANAS di controllare tutti gli alberi di pino per accertare se potrebbero caderestrada con conseguenze gravissime agli automobilisti” ha scritto su Facebook il consigliere Biancuzzo.