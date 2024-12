Iodonna.it - La saga degli Agnelli prosegue e il presidente di Stellantis John Elkann svela i retroscena familiari mentre si combatte la battaglia per l'eredità dell'Avvocato

Leggi su Iodonna.it

In un’intervista rilasciata al settimanale francese Le Point,, nell’occhio del ciclone in queste settimane per la questione, per la prima volta, scopre un latoa sua vita decisamente più intimo. Racconta, infatti, al giornale il rapporto tormentato con la madre Margherita, dipingendo un quadro familiare per nulla idilliaco, ma fatto piuttosto di tensioni e violenze. Lapo, le nozze con Joanna Lemos: «È la prima che non ha altre mire» X Lo sfogo di: «Mia madre violenta»Non ha mezze parole ildi: «È una persona naturalmente violenta, piena di risentimento» dicea madre, in quello che appare come uno sfogo senza precedenti nella storiaa famiglia