Linkiesta.it - La preoccupante involuzione delle democrazie

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di World Review del New York Times. Si può comprare già adesso, qui sullo store, con spese di spedizione incluse. E dal 25 novembre anche in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia.Ora della fine dell’anno si sarà andati alle urne, nel corso di tutto il 2024, in ben sessanta Paesi, sette dei quali sono tra i dieci più popolosi del mondo. Queste elezioni hanno messo alla prova la capacitàdi difendere i propri valori, nel contesto del crescente successo dei partiti estremisti e populisti e dei politici che li guidano Ma, quando cerca di difendere se stessa, la democrazia deve anche affrontare la sfida di provare a farlo continuando a rispettare i propri valori. Il primo di questi valori è il principio fondamentale della democrazia: il diritto di ogni cittadino di votare e di fare sentire la propria voce.