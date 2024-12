Lettera43.it - La Malesia riprende le ricerche del volo scomparso MH370

Riprendono ledeldella Malaysia Airlines,l’8 marzo 2014 con 227 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio a bordo. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti Anthony Luke in una conferenza stampa a Kuala Lumpur: «La nostra responsabilità, il nostro dovere e tutto il nostro impegno sono rivolti ai familiari più prossimi. Ci auguriamo questa volta di avere successo». L’incarico è stato affidato alla società americana Ocean Infinity, che aveva condotto le ultime indagini nel 2018 nell’Oceano Indiano meridionale. Firmerà con il governo un contratto di 18 mesi e riceverà, solo in caso dovesse ritrovare il relitto, 70 milioni di dollari., riprendono ledel: cosa sappiamoCome ha riportato Reuters, Ocean Infinity non ha rilasciato dettagli circa l’area precisa della ricerca, limitandosi ad anticipare indagini su una superficie di circa 15 mila chilometri quadrati.