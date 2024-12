Tpi.it - La lunga marcia dell’idrogeno verde nell’Unione europea

Leggi su Tpi.it

«The stars are made of Hydrogen», è lo slogan che campeggia all’ingresso della Hydrogen Week di Bruxelles di quest’anno e su tutta la documentazione ufficiale della manifestazione. Va subito detto che con i suoi quasi trecento espositori e 10mila visitatori, l’edizione di quest’anno ha superato tutte le più rosee aspettative. Ma qui conviene fare un salto indietro e capire come nasce la Hydrogen Week. Un quarto di secolo di ricercaCorreva l’anno 2000, e Romano Prodi era diventato presidente della Commissionedopo una non esaltante esperienza come presidente del Consiglio italiano, tradito dalla sua stessa maggioranza. L’Europa si presentava dunque come un’occasione di riscatto per mettere in campo nuove idee. Ed è esattamente con questo stato d’animo che Prodi incontrava Jeremy Rifkin, che stava per pubblicare il suo libro “Economia all’Idrogeno”.