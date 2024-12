Thesocialpost.it - Grave infortunio per Mathias Lessort: infarti e svenimenti tra i tifosi sugli spalti

Il centro del Panathinaikos,, ha subito unpreoccupante giovedì sera, suscitando grande apprensione tra ipresenti al palazzetto dello Sport di Atene. Secondo la stampa greca, si sono registrati novee un caso di infarto tra il pubblico.ha riportato una frattura al perone sinistro, ma fortunatamente i legamenti non sono stati compromessi. Tuttavia, la dinamica dell’incidente è stata davvero impressionante, e le sue urla di dolore hanno risuonato in tutta l’Oaka Olympic Indoor Hall.Leggi anche: La Russa furioso accusa l’Europa: “Inaccettabile interferenza sul Ddl sicurezza”Il 29enne è crollato durante l’incontro di Eurolega contro il Vitoria, che ha visto il Panathinaikos trionfare con un punteggio di 104-69.ha cercato di ricevere un passaggio da un compagno all’inizio del terzo quarto, ma in seguito a uno scontro con un avversario è caduto pesantemente sulla gamba sinistra.