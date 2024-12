Grande Fratello il famoso guru della moda esce allo scoperto Lorenzo ‘incastrato’ da Biagio D’Anelli

Leggi su Caffeinamagazine.it

La curiosità sulla vita privata diSpolverato ha superato i confini dele ha iniziato a suscitare un vero e proprio dibattito mediatico. A metterci il carico da novanta ci ha pensato la madre di Shaila, la ballerina del reality, che è entrata nella Casa per fare una sorpresa alla figlia e, al contempo, metterla in guardia riguardo alla sua relazione con. “È gay”, ha sussurrato Luisa mentre pensava di non essere sentita dalle telecamere e dai microfoni. Purtroppo per lei, le sue parole sono arrivate chiaramente al pubblico a casa e al conduttore Alfonso Signorini, che ha chiesto a Shaila di ripetere quanto detto dalla madre. La ballerina ha risposto: “Mi ha detto chenon è una bella persona”, ma ovviamente aveva mentito. Già nelle settimane precedenti,era stato oggetto di un interrogatorio da parte di Alfonso Signorini durante una diretta, che gli aveva chiesto conto di alcune voci riguardanti una presunta relazione con un “”.