Quotidiano.net - Gisèle Pelicot: condanne in tribunale svelano la verità sulla violenza in Francia

Peruzzi Dopoleagli aguzzini di, il racconto della donna non sarà più lo stesso: per la prima volta abbiamo rotto quella corazza che ci ha intrappolate nel senso di colpa, in quel subdolo "se l’è cercata" che ci perseguita fin da quando siamo bambine e che è stato rivelato con il suo volto peggiore anche in quell’aula di. Avrò fatto abbastanza per proteggermi? Se mi fossi vestita in maniera diversa, se mi fossi comportata in maniera diversa, sarebbe successo? Ognuna di noi si è fatta queste domande, o ha fatto rimuginato su pensieri simili, per sé o per altre vittime di. Per questo la scelta didi non nascondersi dietro l’anonimato (che la legge francese garantisce alle vittime), ma di usare il corpo, questa volta per sua scelta, contro il sistema, si è rivelata un’arma politica potentissima, perché per la prima volta, la vergogna ha assunto le sembianze degli aggressori, come è sacrosanto che sia.