Pianetamilan.it - Ex Milan, Filippo Galli: “In Gabbia vedo il vero DNA del milanismo”

, ex difensore ed ex dirigente del, ha parlato del momento - difficile - dei rossoneri in un'intervista concessa in esclusiva per 'Tuttosport oggi in edicola. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni su Matteocome nuovo. «Spero per lui di no, visti i tanti infortuni che ho avuto. Battute a parte: mi ci riusa molto le letture di gioco, ha la testa sulle spalle ed è ben focalizzato sul compito che deve svolgere. E dotato della cosiddetta self regulation e ha tutto per essere a lungo un punto fermo del. In luiil DNA delismo: per serietà e capacità di eloquio potrebbe anche ricoprire il ruolo di capitano».