Ilrestodelcarlino.it - Da relitto a gioiello: il restauro dell'imbarcazione Surprise a San Benedetto del Tronto

Luglio 2022. Nel cuorea notte, il porto di Sandelè stato teatro di un evento drammatico: un incendio ha devastato completamente, un’da diporto di 15 metri. Le fiamme avevano ridotto la barca in un cumulo di rottami anneriti, cancellando ogni possibilità di utilizzo. Il vecchio proprietario, nonostante il desiderio di ripararla, si trovò davanti a un’impresa titanica: i danni erano troppi, il lavoro troppo complesso. La decisione finale fu quella di venderla. Ed è qui che entrano in gioco tre imprenditori locali che hanno deciso di darle una seconda vita. Sono Giammarco Di Girolami, Filippo Capriotti ed Emidio Di Girolami: i fondatoria società Vitalyca, il cui nome incarna la missione di riqualificazione e rinascita. "Venimmo a sapere di questa barca distrutta dal fuoco nel porto di San– racconta Giammarco – e capimmo subito che dietro quella sfida c’era un progetto su misura per noi.