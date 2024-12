.com - Coppa Italia Femminile/ Jesina Aurora, serve una grande rimonta nel derby contro il Riccione: il punto con il ds Gino Romano

Le leoncelle al Carotti devono ribaltare l’1-0 dell’andata per conquistare gli ottavi di finale: il ds jesino carica la squadra e fa ilsu quest’inizio di stagioneJESI, 20 dicembre 2024 –fermento in casa, che questa domenica sarà impegnata al Carotti nell’accesoilper il ritorno della fase a gironi dellaSerie C.Una sfida decisiva per il passaggio del turno, con le leoncelle chiamate a ribaltare la vittoria per 1-0 delle romagnole nella gara di andata.Le jesine dovranno dunque rendersi protagoniste di unaprestazione per riuscire a portarsi a casa la vittoria e la qualificazione agli ottavi di finale, potendo contare sulla spinta del pubblico di casa, spesso decisiva, e sulle ambizioni di una sfida divenuta sempre più calda negli ultimi anni, aldi essere considerata un vero e propriodella categoria.