Lanazione.it - Concerto di Capodanno 2025 al Teatro del Giglio: aggiunta replica straordinaria

Leggi su Lanazione.it

Sono andati esauriti in pochissimi giorni i biglietti per ilche il 1° gennaio alle 17 aprirà ilin musica aldelGiacomo Puccini. Per venire incontro alle moltissime richieste da parte del pubblico, che arrivano sia dalla città che dalla Toscana e anche oltre, ilha deciso quindi di aggiungere, sempre il 1° gennaio, unaalle ore 20.30, mantenendo invariati cast artistico e programma anche per questo secondo appuntamento. In programma, le più belle melodie dalle opere di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Umberto Giordano, Pietro Mascagni e Gioachino Rossini, interpretate da Francesca Maionchi (nella foto), giovane soprano lirico lucchese che ha ottenuto numerosi premi e debuttato in importanti palcoscenici nazionali e internazionali – tra gli altri, ricordiamo l’Arena di Verona nel 2022 e nel 2023 - dimostrando una padronanzanell’interpretazione dei ruoli principali dell’opera lirica; Maionchi ha inoltre preso parte ad una tournée in Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia al fianco di Andrea Bocelli.