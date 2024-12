Iodonna.it - Complici smalti classici e semipermanenti dalle formule sempre più evolute, la manicure fai da te è facile e pratica. Anche un giorno prima delle feste

Lafai da te è una vera abilità, nella routine di bellezza casalinga. Specialmente in casi last minute, comei nuovipiù semplici da usare e dal risultato impeccabile. Unghie di tendenza 2024: ideee nail art X Leggi› Unghie rosse per Natale 2024: tempo di “red mirror” › Unghie argento, arriva la“Cosmic Silver Gloss”fai da te: smalto classico o semipermanente?Glisono o più semplici da usare a casa per lafai da te grazie a texture semplici da stendere e pennellini studiati per garantire la stesura ottimale del prodotto.