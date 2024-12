Lettera43.it - Commissario del Consiglio d’Europa contro il dl sicurezza, La Russa: «Inaccettabile interferenza»

Il presidente del Senato Ignazio Laha «dato indicazione agli uffici di Palazzo Madama di respingere l’pretesa di Michael’s O’Flaherty,per i diritti umani del, di trasmettere a tutti i senatori la sua richiesta di non votare il disegno legge, che per altro è ancora in fase di esame davanti alle commissioni competenti». La lettera di O’Flaherty è arrivata agli uffici del Senato mentre Lasi trovava in Bulgaria in visita al contingente italiano di stanza in ambito Nato. «L’ho trovata un’nelle decisioni autonome e sovrane di un’assemblea parlamentare», ha aggiunto l’esponente di Fdi.O’Flaherty: «Il dl restringe il diritto a manifestare»Secondo il, alcune norme contenute nel dl «restringono il diritto a manifestare e esprimersi pacificamente», motivo per cui «i senatori dovrebbero astenersi dall’adottarlo, a meno che non venga modificato in modo sostanziale per garantire che sia conforme agli standard delin materia di diritti umani».