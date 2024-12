Ilrestodelcarlino.it - Che Spasso di Natale a Ravenna: eventi e laboratori in Centro Storico

Prende il via oggi il programma di ’Chedi’, organizzato dal Comitatoincon la collaborazione dell’amministrazione comunale. Oggi dalle 15.30 alle 19, e martedì dalle 10.30 alle 12.30, in piazza del Popolo ci sarà ’L’Officina Creativa di Babbo’,a tema natalizio per creare piccoli regali fai da te. Sarà possibile realizzare originali decorazioni con cui abbellire l’albero. Fino a lunedì, dalle 15.30 alle 19, sarà possibile incontrare Babbo, mentre martedì Santa Claus sarà in piazza adalle 10.30 alle 12.30. Il programma di piazza del Popolo prevederiservati anche ai più grandi. Domani alle 16.30 andrà in scena ’Comedy Christmas Magic Show’ con Enrico Battaglia, mentre domenica alle 16.30 spazio al ’Paggio dei Clerici Vagantes’.