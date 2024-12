.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, programma e arbitri della 13^ giornata

In C1 il Pietralacroce sfida il Fortuna Fano per tornare in zona play-off, Cerreto d’Esi e Chiaravalle impegnate in trasferta. In C2/A tre derby: Mantovani-Castelbellino, Arcevia-Città di Ostra e Verbena-Ciarnin Senigallia. Nel girone B, i big match sono Sambucheto-Avenale e Polisportiva Victoria-Aurora Treia VALLESINA, 20 dicembre– Tra stasera e domani, venerdì 20 e sabato 21 dicembre, si chiude il girone d’andata diC1 e C2 dia 5. Si giocano, infatti, le gare13^di campionato. Andiamo a scoprire ildi questo entusiasmante fine settimana.C1Nella 13^diC1, il titolo d’inverno è una questione che non riguarda le nostre squadreprovincia di Ancona. Sarà una tra Fermana, Gagliole e Bayer Cappuccini (con queste ultime due che si sfidano tra loro), infatti, a chiudere il girone d’andata davanti a tutti: i fermani tra l’altro sfidano il Montelupone quarto.