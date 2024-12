Movieplayer.it - Beautiful, anticipazioni 21 dicembre: Sheila esce di prigione, Liam incastra Finn per riconquistare Steffy

Leggi su Movieplayer.it

Ecco ledi quello che vedremo nelle puntate della soap americana che andranno in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5: anche questo sabato è previsto un doppio episodio. Sabato 21tornaalle 13:40 con un doppio appuntamento. Grazie alledella trama sappiamo che la liberazione dicambia le carte in tavola. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedenteribadisce il suo amore per, sottolineando la forza della loro relazione basata su fiducia e rispetto. È convinta che nulla possa intaccare il loro legame, .