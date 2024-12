Lanotiziagiornale.it - Altra stretta alla Naspi: dal governo nuovo schiaffo ai lavoratori

Con la legge di Bilancio, approvata ieri seraCamera (ora passa al Senato), ilha dato una. Andando subito al sodo: un emendamento, presentato nottetempo dai relatori durante l’esame in V commissione, stabilisce che dal 1° gennaio 2025 il sussidio di disoccupazione non sarà più riconosciuto a queiche hanno dato le dimissioni volontarie da un impiego a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la richiesta del sostegno e che, al contempo, non hanno maturato almeno 13 settimane di contribuzione dallavoro. Una norma “anti-elusiva” si è affrettata a definirla, difendendola, la ministra del Lavoro Marina Calderone. Sarà.Sta di fatto che, così com’è stata formulata e successivamente approvata, la modifica voluta dall’esecutivo rischia di arrecare danni a tutti i dipendenti, non solo ai presunti “furbetti”.