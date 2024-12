Udine20.it - Alessandra Amoroso, la stella del pop italiano in concerto a Villa Manin 23 luglio 2025

Dopo aver conquistato i palasport italiani,del popamatissima dal pubblico, tornerà live da giugnonei luoghi più belli e suggestivi d’Italia con il suo “Fino a Qui Summer Tour”. L’attesa tournée, che vedrà il gran finale a settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, vedrà anche un’unica esclusiva data in Friuli Venezia Giulia, il prossimo 23, nello splendido scenario didi Codroipo (Ud). I biglietti per il, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 18.00 di venerdì 20 dicembre. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .Ottime notizie per i tanti fan del Nordest di, a cui si aggiunge anche quella relativa all’uscita del suo nuovo singolo dal titolo “Rimani rimani rimani”, brano che l’artista ha presentato a sorpresa live sul palco dell’ultimo tour nei palasport e che sarà in rotazione da oggi su tutti i network radiofonici e disponibile su tutte le piattaforme digitali.