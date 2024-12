Ilrestodelcarlino.it - Addio alla Coppa Italia: "Cbf troppo altalenante"

"Soffriamo ancora di quei cali che ci contraddistinguono a livello negativo da inizio stagione e avremmo dovuto essere più lucidi sulle scelte d’attacco, specie nel quarto e quinto set". Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, indica gli aspetti negativi emersi nella partita esterna contro Busto Arsizio che al tie break ha strappato la qualificazionesemifinale didi volley femminile di A2. "Loro hanno fatto un’importante fase di muro difesa che ci ha messo in difficoltà". Di nuovo la squadra ha accusato degli alti e bassi che sono finpenalizzanti per chi punta a essere una protagonista assoluta della stagione. "Ancora – dice il tecnico – non abbiamo costanza che in campionato fa la differenza quindi bisogna lavorare per poter avere più continuità. Lo faremo sempre meglio, però oggi abbiamo visto che le squadre di alta classifica sono queste e bisogna lottare in modo diverso".