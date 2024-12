Tarantinitime.it - A Lama Pezzavilla l’inclusione con “Il Parco di Natale”

Tarantini Time QuotidianoSi avvia a conclusione la terza edizione della “Ildi”, la manifestazione che ha animato le domeniche mattine di dicembre al “della Gioia”.L’ultimo di quattro appuntamenti si terrà, alle ore 11.00 di domenica 22 dicembre, con partecipazione libera e gratuita aldella Gioia in Via Federico II zona Talsanoa Taranto.Per tutte le famiglie e i bambini ci saranno dolci, tanto divertimento con l’animazione, le mascotte e giocolieri, nonché la musica della crew di Vincenzo Pulpito Dj con la partecipazione della strepitosa Ipergalattici cartoons cover band!È un evento ideato dal Bamboo Social Area Taranto e realizzato con il patrocinio del Comune di Taranto e in partnership con Bussilandia Taranto Motoclub Route 66 – Taranto hobbisti.