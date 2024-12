Lanazione.it - 24 e 31 dicembre: ecco gli sportelli Asl e dei distretti chiusi e quelli con orario ridotto

Arezzo, 202024 – Medicina Legale Area provinciale Aretina - Chiusura del front-office, sia in presenza che telefonico, della UOC Medicina Legale della sede di Arezzo , Via Curtatone n.56 e di Montevarchi presso il P.O. "La Gruccia" nelle giornate del 24e del 312024. Ospedale San Donato Arezzo – Martedi 24 e martedì 31i servizi amministrativi ospedalieri relativi ad archivio, registrazione nascite, utenti stranieri saranno aperti al pubblico solo al mattino con9 -12.30 URP Arezzo L’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) di Arezzo via curtatone n. 54, rimarrà chiuso al pubblico il giorno 27. Il 24 e il 31l’Urp rimarrà aperto solo al mattino fino alle ore 14. Zona Distretto Valtiberina Consultorio familiare - il giorno 24 e 31resterà aperto dalle ore 8.