2024suTikTok | Angelina Mango artista dell’anno nella Top10 mondiale spunta Raffaella Carrà

Tempo di classifiche di fine anno che raccontano il bilancio degli ultimi dodici mesi segnalando i gusti degli utenti sulle varie piattaforme. Anche TikTok ha svelato i brani e gli artisti più apprezzati dalla community in una classifica che vede insieme remix di grandi classici, successi di artisti emergenti e nuove hit.Ilè stato, infatti, un anno di conferme e sorprese che ha confermato la piattaforma non solo motore di tendenze, ma anche un luogo in cui i creator possono esprimersi liberamente. E per gli artisti, TikTok continua a rappresentare un’opportunità preziosa – e spesso sorprendente – per dare visibilità ai propri contenuti.Andiamo a scoprire quali sono state le voci che ci hanno accompagnato in questo 2024 sulla piattaforma.Le Canzoni delin ItaliaLa canzone più amata su TikTok del 2024, sia in Italia che nel mondo, è stata Gata Only di FloyyMenor & Cris Mj.