Volley A1 femminile, la Igor riabbraccerà Squarcini nel 2025

Per Federicaarriva ufficialmente l'arrivederci al. La centrale toscana, classe 2000, è stata operata in queste ultime ore al menisco del ginocchio infortunato nelle scorse settimane e dunque non sarà a disposizione del coach Lorenzo Bernardi per le partite che chiuderanno l'anno.