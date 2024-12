Quotidiano.net - Vincitori Sanremo Giovani 2024: chi salirà sul palco dell’Ariston per il Festival a febbraio

, 18 dicembre– Chi sono i 4 cantanti che si esibiranno suldel Teatro Ariston dall’11 al 15per ildi2025 nella categoria Nuove Proposte? La finale di, ribattezzato per l’occasione ‘Sarà’, che si è svolta in prima serata su Raiuno con la doppia conduzione targata Alessandro Cattelan e Carlo Conti, ha incoronato quattro tra gli otto finalisti. Durante la serata è stata svelata anche l’identità dei “31esimi artisti in gara”: ovviamente la coppia Leonardo Pieraccioni-Alessandro Siani arrivata per promuovere il nuovo film. E anche questa tassa è stata pagata.2025, i titoli delle canzoni in gara Davanti alla Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (con Carlo Conti e Claudio Fasulo ancora giudici fuorionda) si sono esibiti i finalisti diAngelica Bove con ‘La nostra malinconia’, Alex Wyse con ‘Rockstar’, Mew con ‘Oh my God’, Selmi con ‘Forse per sempre’, Settembre con ‘Vertebre’, Vale Lp e Lil Jolie con ‘Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore’ e i due selezionati da AreaEtra con ‘Lo spazio tra le dita’ e Maria Tomba con ‘Goodbye’.