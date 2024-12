Sport.quotidiano.net - Una domenica speciale. Boccardi contro il Grifone

Quella di, per Filippo, non sarà una partita come tutte le altre. Del resto a Grosseto ci è nato e con la maglia deladdosso ci è cresciuto. La sua carriera è legata a doppio filo ai colori biancorossi. Passato e presente, per l’attaccante, all’Artemio Franchi, si incroceranno: oggi gioca nel Siena, allenato da un altro grande ex, Lamberto Magrini. "Sarà emozionante incrociare il Grosseto – ha detto il numero 10 della Robur – ho praticamente giocato sempre lì, dalle giovanili alla prima squadra. In città ho i miei amici e anche nell’ambiente conosco praticamente tutti. Consonni è stato il mio mister sia in biancorosso che a Pistoia, con Cretella ho giocato insieme sei-sette anni. E anche il direttore Vetrini l’ho avuto al Follonica Gavorrano". L’emozione, però, all’uscita dagli spogliatoi,dovrà metterla da parte.