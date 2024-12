Lanazione.it - Uffizi, Bargello e Accademia aperti il 1 gennaio. Protesta la Cgil

Firenze, 19 dicembre 2024 – Il primo2025, come proposto dal ministero della Cultura,, Opificio pietre dure e Ville medicee sarannoin via straordinaria. Una decisione che ha sollevato ladella FpFirenze, che rispedisce al mittente la proposta. «La carenza di personale negli istituti del ministero a Firenze è tale che riteniamo necessario dare un segnale. Non si può più continuare a far finta che tutto vada bene», dichiara il sindacato. Alle Gallerie dell’, aglie ai Musei del, ad esempio, spiega, «manca circa il 50% del personale che dovrebbe esserci, perché nonostante i concorsi banditi si rinuncia a prendere servizio, per gli stipendi bassi e l’alto costo della vita. Si parla di dipendenti diretti del Ministero, assistenti amministrativi e alla vigilanza».