Thesocialpost.it - Tony Effe sfida il Campidoglio: Concerto di Capodanno al Palaeur con biglietti calmierati

Leggi su Thesocialpost.it

Nel cuore di Roma, il rappersi prepara a illuminare la notte dicon unche promette di andare oltre la semplice musica. Ilsarà il palcoscenico di un evento straordinario che non solo celebrerà l’inizio del nuovo anno, ma si impegnerà anche a lanciare un forte messaggio sociale contro la violenza sulle donne. Attraversoa prezzi accessibili e una forte campagna di solidarietà,intende attirare l’attenzione su una tematica di cruciale importanza.porta la sua musica contro la violenza: l’evento alIl celebre artista, noto per la sua influenza nella scena musicale italiana, ha deciso di utilizzare la sua voce e la sua notorietà per una causa nobile. Ildialassumerà connotati unici, diventando un evento simbolico contro ogni forma di violenza, in particolare quella di genere.