The Housemaid: la data di uscita del film con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Michele Morrone

Il thriller con protagonisti l'italiano, The, ha finalmente unadi. The, il tanto atteso thriller che vedrà come protagonisti l'attore italiano di 365 giorni, accanto alle star americane, ha finalmente unadi. La Lionsgate ha deciso di controprogrammare l'di Avatar 3 con il lancio deldurante le festività natalizie. Thearriverà infatti il 25 dicembre 2025, in concomitanza con il lungo weekend natalizio. Le sale cinematografiche saranno particolarmente affollate in quel periodo, con l'di altrimolto attesi, come Avatar 3 (previsto per il 19 dicembre), unsenza titolo della Warner Bros e un nuovo .