Laprimapagina.it - Si chiama “Gabbass” il nuovo progetto di Gabbo

Leggi su Laprimapagina.it

Dal 13 dicembre 2024 sarà disponibile su tutti i digital store “”, ilEP di, il bassista della formazione Cor Veleno.Un vero e proprio omaggio alla tradizione Jazz. Con questo EPripropone in versione solo strumentale dei classici della musica internazionale. Con “” il bassista romano vuole osare. Tre i brani a costituire la tracklist di questo: “Miss You”, l’iconica canzone dei Rolling Stones; “Human Nature” portata al successo dal re del pop Michael Jackson; ed in fine “Come Together” dei The Beatles. “” punta alla riscoperta della musica che ha segnato un’intera generazione, con l’obbiettivo di appassionare nuovi ascoltatori spingendoli verso la conoscenza e lo studio dei grandi classici della musica moderna e contemporanea. La cover delè stata realizzata da Ivan “Ibbanez” Dondello.