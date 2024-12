Anteprima24.it - Salerno, concerto di Capodanno: presentato il piano di sicurezza

Tempo di lettura: < 1 minutoPiù illuminazione agli ingressi e alle uscite di piazza della Libertà, con segnaletica visibile, più steward che dovranno essere in totale 130 a supporto degli uomini nelle forze dell’ordine: sono alcuni di punti sanciti dalquesta mattina nel corso di una riunione straordinaria dellae dell’ordine pubblico per definire tutti i dettagli organizzativi del megadi Giorgia nella piazza di fronte al Crescent che guarda al mare. Tra le altre misure di, confermata, come lo scorso anno la chiusura, intorno alle 17:30, del parcheggio del sotto Piazza della Libertà per consentire i controlli e la bonifica da parte delle forze dell’ordine come disposto dalle leggi in materia di antiterrorismo. Le auto potranno essere parcheggiate, quindi fino alle 17:30 e riprese soltanto alla riapertura del parcheggio e quindi un’ora dopo probabilmente la fine dello show in attesa del 2025.