Sport.quotidiano.net - Raffaele Palladino torna in campo con la Fiorentina dopo il lutto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Rivederlo lì in mezzo alcon cronometro e fischietto in mano per i suoi ragazzi è stato un sollievo, anche sesi porta nel cuore giorni di assoluto dolore. Lunedì l’ultimo saluto all’amata madre Rosa (71 anni) a Mugnano, nella chiesa di San Biagio. La notizia lo aveva raggiunto il giorno prima, mentre stava facendo colazione con i suoi ragazzi nel ritiro di Bologna. Edue giorni a casa, insieme a parenti e amici, è volutore proprio dalla sua squadra. Ha diretto l’allenamento del martedì, poi la rifinitura di ieri mattina ed è volato a Guimaraes con i suoi ragazzi. Pensieri e ricordi si mescoleranno inesorabili, con la voglia di concentrarsi il più possibile sul lavoro che tanto ama e lo appassiona. Il gruppo gli ha testimoniato da subito vicinanza e affetto.