Linkiesta.it - Prima di ogni Consiglio europeo, la vecchia Giorgia prende il posto della nuova Meloni

Leggi su Linkiesta.it

tre mesi, in ossequio a una liturgia parlamentare consolidata e ormai puramente protocollare,riunione delil Capo del Governo va a rendere comunicazioni alle Camere, per presentare le proposte e gli impegni che intende portare a Bruxelles. La procedura, che serve sulla carta per certificare l’approvazione da parte del Parlamento degli indirizzi governativi, è invece usata generalmente per raccogliere i cahiers de doléances dei partiti di maggioranza contro l’Europa matrigna e per promettere di vendicare gli abusi perpetrati contro la Patria dalle euro-burocrazie usurpatrici. Se si escludono Mario Monti e Mario Draghi, gli unici che non sono partiti da Roma promettendo di battere i pugni sul tavolo bruxellese – e anche quelli che ne sono tornati ottenendo i vantaggi più tangibili per l’interesse nazionale: il whatever it takes e il Piano nazionale di ripresa e resilienza – non c’è presidente delstoria recente che, ciascuno col suo stile e la sua misura, non abbia usato questi appuntamenti per lamentarsi dell’Europa e per arruffianarsi l’Italia accomodata nel lamento anti-europeista e desiderosa di credere che tutto il male che sentiva crescere in sé nascesse in realtà fuori di sé, in quelle lande fredde e lontane.