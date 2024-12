Anteprima24.it - Parcheggiatore abusivo aggredisce agenti, denunciato

Tempo di lettura: 2 minutiGlidell’Unità Operativa Avvocata della, Polizia Locale di Napoli, a seguito a segnalazioni di cittadini, sono intervenuti in via Conte di Ruvo dove è stata accertata la presenza di un uomo mentre esercitava abusivamente l’attività di, pretendendo denaro dagli automobilisti per consentire la sosta su stalli regolarmente contrassegnati con strisce blu. Alla vista degliha tentato di allontanarsi, ma è stato raggiunto. Durante le fasi di identificazione, l’uomo ha rifiutato di collaborare, reagendo con insulti e minacce in pubblico. La situazione è degenerata quando, nel tentativo di sottrarsi al fermo, l’uomo ha aggredito fisicamente glicon schiaffi, pugni e gomitate, provocando contusioni multiple agli operatori. Nonostante la resistenza opposta, glisono riusciti a immobilizzare l’uomo, napoletano di 43 anni, e a condurlo presso il comando dell’Unità Operativa, dove è stato formalmente identificato.