Ilfattoquotidiano.it - Morte di Ramy Elgaml, la relazione dei vigili: “Urto prima dell’incrocio tra la pattuglia e lo scooter. La moto è caduta durante la svolta”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La gazzella dei carabinieri e losul quale viaggiavasi sono toccati, ma l’potrebbe non essere stato la causa delladella. Nellafinale dagli agenti della Polizia locale di Milano si legge che vi sono alcuni frame di video che anticipano, rispetto ai primi accertamenti, il contatto tra la vettura dei militari dell’Arma e il TMax in sella al quale fuggivano il 19enne egiziano – morto il 24 novembre nell’incidente – e il conducente Fares Bouzidi, 22 anni, tunisino, rimasto ferito.Lopresentava delle strisciate di vernice sulla destra al fianco della pedana e il danneggiamento della fascetta che regge la marmitta. Secondo i, insomma, l’c’è stato ma è anticipato a un momento precedente a quello in cui laa sinistra impegnando l’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta, in zona Corvetto, nel capoluogo lombardo, al termine di un lungo inseguimento per le vie cittadine.