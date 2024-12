Mondiale per Club volley femminile 2024 | Conegliano contro Kawasaki per il tris di vittorie

Leggi su Sportface.it

a caccia dell’ennesima vittoria alperdi. La corazzata veneta continua a macinare punti e non vuole di certo fermarsi sul più bello. Dopo la vittoria in tre setle più temibili del girone, le brasiliane del Dentil Praiae, Wolosz e compagne si sono ripetute travolgendo 3-0 anche le vietnamite del LP Bank Ninh Binh. Due netti successi ottenuti con formazioni ben diverse: sele sudamericane coach Santarelli ha schierato la squadra-tipo,le asiatiche ha optato per un ampio turnover. Il risultato però non è cambiato ed ora la Prosecco Doc Imocovuole chiudere in bellezza il girone per lanciarsi nel migliore dei modi verso la fase decisiva della rassegna iridata.PER: PARTECIPANTI, FORMULA E TVLE GIAPPONESI PER LANCIARSI VERSO LE SEMIFINALIè già certa di un posto nelle semifinali delperdi, ma vuole arrivarci con l’entusiasmo alle stelle.