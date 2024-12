Ilgiorno.it - Milano, ad aprile nelle ex scuderie De Montel il centro termale più grande d’Italia

Leggi su Ilgiorno.it

, 19 dicembre 2024 – Non sarà un pesce d’anche se di acqua, effettivamente, ce ne sarà tanta. Il primodi queste dimensioni in una città europea aprirà i battenti ail 1°2025. C’è quindi finalmente una data per poter rivedere riqualificata (e rinata) l’area delle pregevoli exDe, gioiello Liberty della città che per fortuna sono state preservate dopo decenni di abbandono e restituite ai milanesi e ai turisti che vorranno visitarle. Le caratteristiche Le dimensioni della struttura sono significative: parliamo di 16mila metri quadrati di superficie, seimila saranno al coperto, diecimila quelli all’aperto fra corti e aree verdi attrezzate. Unaspa dove sarà possibile coniugare relax ma anche cura del corpo grazie all’acquaoligominerale estratta proprio dalle Decon la riapertura di un pozzo artesiano collocato a 396 metri di profondità.