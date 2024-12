Ilfattoquotidiano.it - Migranti da Paesi sicuri, la Cassazione smonta le tesi del governo: “Il potere di accertamento del giudice non può essere limitato”

Nelle motivazioni della sentenza sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Roma, laladelsecondo cui non compete ai giudici dire se un Paese è sicuro. Al contrario, la prima sezione civile della Corte suprema hanno stabilito che “ildi” del“non puòdalla circostanza che uno Stato sia incluso nell’elenco dida consideraresulla base di informazioni vagliate unicamente nella sede governativa”. La sentenza non riguarda le prime convalide dei trattenimenti in Albania, respinte dai magistrati romani a metà ottobre e impugnate dal Viminale, nel merito del quale ladeve ancora esprimersi. Ma i principi contenuti nella risposta al Tribunale di Roma impattano direttamente sulla questione, affermando il-dovere deldi verificare la legittimità della designazione del Paese come sicuro e, nel caso, di disapplicare la norma se incompatibile col diritto sovraordinato, in questo caso quello europeo.