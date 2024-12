Quotidiano.net - Mercati azionari europei in calo, attesa per Wall Street e segnali Fed

del Vecchio continente sempre ampiamente in negativo indell'avvio di, che si confronterà anche oggi con idi una pausa nel taglio dei tassi da parte della Fed. La Borsa peggiore rimane quella di Madrid che perde un punto percentuale e mezzo, con Amsterdam che cede l'1,3% mentre Londra, Parigi e Milano scendono dell'1,2%. Francoforte prova a ridurre le perdite sotto il punto percentuale. Spread Btp-Bund calmo sui 117 punti, con l'euro in rialzo dello 0,4% a quota 1,04 contro il dollaro e il Bitcoin sul livello dei 102mila. In Piazza Affari sempre male e Stm e Tim che cedono oltre il 5%, con il gruppo Tlc che registra forti prese di beneficio e guarda anche all'offerta di Mef e Asterion per Sparkle. Banche generalmente in linea con il listino generale, mentre Unipol è piatta.