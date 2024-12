Lettera43.it - Manovra, governo assente e aula semideserta: seduta sospesa

Ladella Camera per discutere laeconomica è statadopo che, alle 8 di giovedì 19 dicembre, pochissimi deputati si sono presentati e ilera. Critiche le opposizioni, che hanno chiesto la convocazione della premier Meloni.Le opposizioni contro il: «Fatto gravissimo»Così Marco Grimaldi, deputato di Avs: «Ma si rende conto della gravità istituzionale di quei banchi vuoti? Ci avete costretto a venire alle 8 di mattina e ora scopriamo che mancano i soldi per le sveglie? Il presidente della Camera convochi la prima ministra per questa sciatteria istituzionale». Gli ha fatto eco Benedetto Della Vedova di Più Europa, definendo la circostanza «inqualificabile e gravissima». Dal Partito democratico si chiedono le scuse del ministro Ciriani, mentre il M5s, per bocca di Leonardo Donno, ha parlato di «ennesima mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento».